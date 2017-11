Cifuentes pone al PP de Madrid "a disposición" de la campaña de Xavier García Albiol

La presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP en la región, Cristina Cifuentes, ha aseverado este martes que tanto ella como el partido están a disposición del candidato del PP a la Generalitat, Xavier García Albiol, de cara a los comicios que se celebrarán el 21 de diciembre.

Cifuentes cree la aplicación del artículo 155 solo tiene un objetivo: "restituir las instituciones catalanas a legalidad". "El problema que se plantea no independencia sí o no, sino legalidad sí o no", ha indicado a continuación, para incidir en que "ser nacionalista o independentista no está penalizado" sino cometer "hechos delictivos".