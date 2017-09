Cifuentes no bajará ahora el IRPF para que Cs tenga su "dosis de protagonistina" y no admitirá condiciones para negociar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este viernes que bajará el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en esta legislatura pero ha indicado que no lo va a hacer ahora para que el portavoz de Cs, Ignacio Aguado, tenga su "dosis de protagonistina" y ha advertido de que no admite condiciones previas para sentarse a negociar los presupuestos más allá del acuerdo de investidura.

Al igual que dijo ayer en su primera intervención en el debate del estado de la región, Cifuentes ha afirmado que ya ha dicho a todos los madrileños en su programa que va a bajar los impuestos. "Voy a bajar el IRPF y vamos cumplir nuestro programa electoral, pero lo voy a hacer porque así me he comprometido con los madrileños. No lo voy a hacer porque lo diga usted. No lo voy a hacer ahora, no lo voy a hacer para que usted tenga su dosis de protagonistina ahora", ha aseverado.