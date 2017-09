Cifuentes no bajará ahora el IRPF como pide Cs: "En estos momentos la situación ni lo permite ni lo aconseja"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este martes que es "indudable" que ahora la situación "ni permite, ni aconseja" bajar el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), condición que ha puesto Ciudadanos para apoyarles en la aprobación de los presupuestos generales de 2018, que tienen que presentarse antes del mes de noviembre.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha considerado que Cs "está buscando un pretexto para no apoyar al PP en los presupuestos de 2018", y les ha instado a que "lo digan directamente". A su juicio, es un "golpe de efecto de Cs para intentar recuperar el protagonismo político que no tiene", pero de manera "muy irresponsable" y con "deslealtad", ya que esta petición no estaba planteada en el acuerdo de investidura.