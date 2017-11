Cifuentes niega haber tratado la compra de Emissao y Ruiz-Huerta (Podemos) dice que participó "activamente" en el Canal

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha negado este jueves que participara en las reuniones del consejo de Administración del Canal de Isabel II donde se decidiera la investigada compra de la empresa Emissao, y ha señalado que su Gobierno está ofreciendo "la máxima colaboración" con el juez del caso Lezo.

Cifuentes le ha respondido que en esas reuniones apoyó la inclusión de los ayuntamientos en el Canal, pero no en la compra de ninguna compañía. "Me preocupa cada día más su posición. No hace control del Gobierno. Está en bucle, perdida y atascada en el pasado. Empieza a desvariar y decir cosas extrañas. Fuimos nosotros los que entregamos a la Fiscalía los documentos que permitieron empezar el caso Lezo y los que realizamos una auditoría de la empresa Emissao", ha añadido.