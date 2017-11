Chaves acude personalmente a la Audiencia de Sevilla tras el requerimiento del tribunal del caso ERE

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha acudido personalmente a primera hora de este viernes a la Audiencia Provincial de Sevilla tras el requerimiento que le realizó la Sección Primera, que le juzgará a partir del 13 de diciembre junto al también expresidente andaluz José Antonio Griñán y a otros 20 exaltos cargos por la pieza 'política' de los ERE fraudulentos, para que en el plazo de cinco días "improrrogables" se pusieran a disposición del tribunal a fin de poder ser citados "personalmente".

Además de Chaves, la Audiencia alude a los exconsejeros de la Junta Antonio Fernández, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías; al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; al ex director general de la agencia IDEA Jacinto Cañete, y al ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez.

Entre los acusados que no se han puesto a disposición del tribunal se encuentran también el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa; el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, y el ex jefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río.