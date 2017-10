Catedrático nombrado para supervisar el referéndum: "He dejado de ser idiota, ahora soy independentista"

La mayor parte de los siete juristas designados por la Generalitat, próximos o vinculados al nacionalismo catalán

Allí se posicionó contra los que creían que aún era posible "el encaje entre Cataluña y España". "No, no es posible. Nos lo han dicho de todas las maneras", sentenció antes de espetar que ahora se ha vuelto independentista y ha dejado "de ser idiota".

A ello sumó su previsión de que el independentismo se incrementaría y que la fórmula del federalismo "no acaba de solucionar los problemas nacionales". En su opinión y ante la posición de España de buscar un encaje, propuso "marchar" aunque si precisar cómo sería la forma de hacerlo. No obstante propuso: "si no nos dejan marchar por la puerta constitucional, tendremos que marchar por la ventana, pero no podemos continuar en un lugar donde no estamos cómodos".