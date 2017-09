AL MINUTO: "El único diálogo que tendrá el señor Puigdemont creo que será con la Justicia"

#ÚLTIMAHORA Ensenyament assumeix la responsabilitat dels centres educatius catalans fins el 2 d'octubre per protegir els seus responsables. pic.twitter.com/GqUUGlPeEm

11.41 El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis , ha asegurado en una entrevista con la cadena estadounidense CNN , que el Gobierno espera que no haya episodios de violencia en Cataluña el próximo domingo y que están "un poco preocupados" por las presiones ejercidas contra los no independentistas en las últimas semanas.

"Estamos un poco preocupados por lo que hemos visto en los últimos días, no por parte de las fuerzas de seguridad sino por presiones contra los que no son independentistas", ha indicado en el canal norteamericano, donde ha expresado su deseo de que no haya casos de violencia.