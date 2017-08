Cataluña debe al Estado 50.627 millones, que los independentistas quieren dejar de pagar

La ley de transitoriedad no incluye una disposición específica sobre qué pasará con la parte de la deuda del Estado que corresponde a Cataluña y sus relatores aclararon este lunes que será un asunto fundamental en la negociación con el Gobierno si el 'sí' gana en el referéndum del uno de octubre. Y advirtieron: "Si no hay negociación, no hay asunción de la deuda".