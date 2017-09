Cs plantea una declaración sobre Cataluña en las Cortes valencianas ante las críticas de PSPV, Compromís y Podemos

Ciudadanos ha propuesto este viernes al resto de grupos en las Corts la firma de una declaración institucional en defensa de los principios democráticos y constitucionales ante el desafío independentista que tan sólo ha rubricado el PP --lo que ha impedido que prosperara, al ser necesaria la unanimidad-- y que PSPV, Compromís y Podemos han criticado por no hacer alusión al diálogo o representar un "politiqueo miserable".

La portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha explicado que se trataba de un texto redactado "en términos muy lights" que simplemente velaba por el cumplimiento de la Constitución, pero ha lamentado que solo se ha sumado el PP. Según ha dicho, no le sorprende que Compromís no lo haya hecho porque "van de la mano de partidos independentistas" como tampoco Podemos, que son "muy tibios" sobre esta cuestión.

En el caso del PSPV, ha proseguido, no entiende "cómo en Cataluña se levantan de ese hemiciclo" y aquí no. "El PSPV está siendo rehén ideológico de sus socios de Gobierno", ha recalcado Sánchez, que ha incidido en que hay que ir "todos cogidos de la mano, no hay lugar a la duda, a la brecha" en este tema.