Catalá critica a los que pretenden "violentar" con concentraciones ante el TSJC la independencia de los jueces

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reiterado, en relación con el proceso de independencia de Cataluña, que "quien se salta la ley, quien comete un delito y quien incumple una sentencia tiene que responder" y ha criticado a quienes "se les llena la boca hablando de libertad" y luego "pretenden coaccionar el libre funcionamiento de los tribunales generando una presión y queriendo, con esas manifestaciones o concentraciones, violentar la independencia de los jueces".

"En términos democráticos, querer coaccionar el funcionamiento independiente de la justicia me parece que es un atentado contra la separación de poderes", ha dicho Catalá, cuestionado por los periodistas en Málaga sobre la presencia de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en la concentración convocada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), apuntando que no sabe si esa acción es "constitutiva de delito o no", lo que "tendrá que decidir un juez o un fiscal".