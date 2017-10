Catalá ironiza sobre el "gran abogado" de Puigdemont y su posible petición de asilo: "Le dura media hora"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha ironizado sobre el "gran abogado" que Carles Puigdemont ha contratado en Bélgica, Paul Bekaert, que defendió a varios miembros de la banda terrorista ETA, y sobre la posibilidad de que el destituido presidente de la Generalitat pida asilo en este país. "Si inicia un expediente de asilo le dura media hora", ha aventurado.

"Es como si yo pido el Premio Nobel, lo puedo pedir pero no me lo darán", ha explicado Catalá, que ha recordado que Puigdemont "tiene plena libertad de movimiento" porque no la ha limitado ningún juez.