Catalá avisa: si hay declaración de independencia en Cataluña el Gobierno adoptará "todas las medidas" a su alcance

Destaca la "firmeza" del discurso del Rey y dice que la citación de Trapero es "normal en un Estado de Derecho"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha descartado un escenario en el que se declare la independencia de Cataluña por no tener "competencias" la Generalitat, aunque, de producirse, ha advertido de que el Ejecutivo adoptará "todas las medidas" a su alcance "para garantizar que se cumplen las leyes".

Con todo, ha admitido que el Gobierno no puede "evitar" que se haga esta declaración. No obstante, ha insistido en que no tendrá "ninguna validez". "Y en un Estado de Derecho se tomarán todas las medidas para garantizar que se cumplen las leyes", ha apostillado.