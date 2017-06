Catalá asegura que tiene el apoyo del Gobierno: "He recibido amistad, cordialidad"

Dice que lo importante son los logros conseguidos por el Ejecutivo y que el resto son "dimes y diretes"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este viernes que ni el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni ningún miembro de su equipo le ha mostrado algún signo de desconfianza hacia él debido a las polémicas relacionadas con el ex fiscal jefe de Anticorrupción Manuel Moix y ha afirmado que ha recibido de sus compañeros "amistad, cordialidad, trabajo en equipo".

Así lo ha manifestado antes de participar en la XIV Asamblea Nacional de graduados sociales en Madrid, al ser preguntado sobre si el Gobierno de Mariano Rajoy le continúa apoyando y no le culpabiliza de la imagen de politización de la Justicia por parte del Ejecutivo, después de que Moix presentase su renuncia por ser el propietario con sus hermanos de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Panamá.

"Vengo del Consejo de Ministros de cada semana y aparte de trabajar en el orden del día, y bajo la dirección del presidente, lo que he recibido es amistad, cordialidad, trabajo en equipo por parte del presidente, de la vicepresidenta y de todos los miembros del Gabinete", ha contestado Catalá al respecto.

"NO SÉ SI SOY UN LASTRE O NO"

"No sé si soy un lastre o no", ha dicho en referencia a las explicaciones que han solicitado los grupos de la oposición sobre las últimas polémicas con Moix. "Lo que intento es hacer cada día mi trabajo, cumplir con los objetivos que tiene el Ministerio de Justicia", ha añadido.

El ministro --reprobado por el Consejo de los Diputados-- ha tratado de zanjar el asunto diciendo que lo que importa es que se está "cumpliendo un programa de Gobierno" y que así se ha podido constatar con la reducción de la tasa de desempleo --que se ha dado a conocer este viernes-- o la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017. "Todo lo demás son 'dimes y diretes' que no tienen ninguna importancia".

Por otro lado, Catalá ha insistido en que la dimisión de Moix se circunscribe en una "decisión personal" y ha enfatizado que no entra dentro de su cometido "analizar, comentar" la defensa de la labor desarrollada por el hasta ahora jefe de Anticorrupción que este jueves hizo en rueda de prensa el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, cuando comunicó la renuncia de su subordinado.

En este sentido, el ministro de Justicia ha hecho hincapié en que el Gobierno no tiene motivos para confiar o no en un fiscal porque no interviene en los nombramientos de los representantes del Ministerio Público. "Algunos están empeñados en decir que el Gobierno interfieren en la acción de la Fiscalía pero eso es radicalmente falso, es un tanto incierto".