Catalá cree que no había "alternativa" a la aplicación del artículo 155 ante la "falta de voluntad" de Puigdemont

Anuncia que el Gobierno utilizará "todos los resortes" que la Constitución establece "para garantizar que se respeta la ley"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este jueves que no había "alternativa" a la aplicación del artículo 155 para desbloquear la crisis en Cataluña ante la "falta de voluntad" por parte del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que, a su juicio, este jueves ha contestado al requerimiento del Ejecutivo central "con evasivas, con indirectas, haciendo referencias a la represión o a la falta de diálogo por parte del Gobierno".

"Vamos a cumplir con nuestra obligación", ha subrayado, para, a continuación, indicar que todo gobernante "debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes". "Es la primera obligación que tenemos, no podemos actuar de otra manera", ha incidido.

Tras recordar que el Consejo de Ministros se reunirá el sábado con carácter extraordinario "para trabajar en esta cuestión", ha subrayado que el Gobierno central ha "intentado hacer llamamientos al diálogo" y ha exigido "aclaraciones donde había ambigüedad, donde no se sabía si había habido una declaración de independencia o no, si había respeto a la legalidad y a la Constitución o no".