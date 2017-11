Catalá, a Cleríes (PDeCAT): "Deberían volver a la moderación y a la centralidad. Quién les ha visto y quién les ve"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha pedido este martes al portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleríes, que su partido vuelva "a la moderación y a la centralidad" que siempre les había caracterizado y que dejen de "intentar imitar" a los "extremistas y radicales". "Quién les ha visto y quién les ve", ha exclamado.

"Lo que deberían hacer es volver a la moderación y a la centralidad que les ha caracterizado. Han abandonado hasta sus siglas, hasta su nombre; no sé si van a tener capacidad para encontrar siglas que cubran el 3 por ciento, los instrumentos 'off shore' de algunos de sus militantes... No sé si van a ser capaces de volver a ser lo que fueron", ha indicado Catalá en respuesta a una pregunta de Cleríes durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta.