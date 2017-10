Casado insiste en que habría que plantearse si hay que limitar "proyectos rupturistas y ruinosos para la nación"

Subraya que las constituciones de Alemania, Portugal y Francia no permiten formaciones que vayan contra la unidad territorial

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha afirmado este martes que las constituciones de Alemania, Francia y Portugal no permiten formaciones que vayan contra la unidad territorial y la soberanía nacional y, por eso, ha insistido en que habría que plantearse la posibilidad de "limitar" en España "proyectos rupturistas y ruinosos para la nación y para las comunidades autónomas".

Hace una semana, Casado se mostró partidario, "a título personal", de incluir en la Ley Orgánica de Partidos Políticos la ilegalización de las fuerzas políticas que promuevan la independencia. Según dijo entonces, en 2003 con la ilegalización de Batasuna parecía que "iba a arder Troya" y "no pasó nada" sino que "dejaron de arder los cajeros".

Tras insistir este martes en que fue una "reflexión a título particular", ha admitido que otros cargos han "incidido" también en ella, dado que hay otros países democráticos que no permiten partidos contra "la propia configuración del Estado y contra la propia existencia de la nación". Uno de los que abundó en esa idea es el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol

"Ahora bien, creo que la independencia y la secesión de un país no es positiva y habría que plantearnos hasta qué punto tenemos que intentar limitar unos proyectos rupturistas y ruinosos para la nación y para las comunidades autónomas", ha enfatizado el portavoz del Partido Popular.

Casado ha subrayado que el artículo 21.2 de la constitución de Alemania no permite formaciones políticas que vayan contra la unidad territorial o la soberanía nacional, "un Estado federal que se configuró con landers que ya eran independientes hace dos siglos". Según ha añadido, lo mismo dice la constitución de Portugal en su artículo 10.2 y, "de una forma más genérica" se recoge en la francesa, en el artículo 4. En el caso de Estados Unidos, ha indicado que no está reflejado en su constitución pero "no se podría plantear ningún proyecto rupturista contra la nación".