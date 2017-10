Casado (PP) confirma que el 155 se ha puesto en marcha y ninguna "treta" de Puigdemont lo paralizará

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha defendido este miércoles que el trámite para aplicar el 155 en Cataluña ya se ha iniciado y ninguna "treta" del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, entendiendo como tal la convocatoria de elecciones, frenará las medidas del Gobierno.

Según ha destacado, el Gobierno ha sido "suficientemente prudente y proporcional" en su aplicación por lo que no dará marcha atrás en el proceso. "Me temo que ya han cruzado el Rubicón, están haber como salen del lío por una gatera que evidentemente la legislación no les va a facilitar", ha reiterado el diputado 'popular'.