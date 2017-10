Carta de todos los sindicatos de la Policía a PP, PSOE y Cs: critican la última PNL y piden la mejora salarial en 2018

Todos los sindicatos con representación en el Consejo de la Policía Nacional han remitido una carta a los ministros del Interior y de Hacienda, Juan Ignacio Zoido y Cristóbal Montoro, y a los grupos parlamentarios de PP, PSOE y Ciudadanos pidiendo que se dejen de "brindis al sol" a modo de proposiciones no de ley (PNL) y que, a partir de 2018, comiencen a aplicar la prometida equiparación salarial con policías autonómicas como los Mossos d'Esquadra.

SUP, CEP, UFP, SPP y ASP calculan en al menos 900 millones de euros el coste que tendría equiparar en un solo año el sueldo de los policías y guardias civiles con el de las policías autonómicas. Su propuesta es que esa cantidad se divida en tres años y no aceptan más "excusas" como que no hay presupuestos generales del Estado. "Estamos hartos de promesas, queremos hechos", advierten.