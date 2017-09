Carmena dice sobre el juez que prohibió el acto del Matadero que no es incompatible la ideología con su trabajo

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha defendido que no es incompatible la ideología de un juez con ejercer correctamente su función, al tiempo que ha declarado que el recurso presentado por el PP para suspender el acto en la Nave de Terneras de Matadero este domingo llegó a las manos del juez José Yusty Bastarreche "por reparto".

"Un juez tiene la opinión que tiene y no por eso se impide que el mismo juez ejerza bien su magisterio", ha destacado. Preguntada por la prensa sobre si le llama la atención que el recurso del PP haya ido a caer a Yusty Bastarreche, la alcaldesa ha sido rotunda al contestar que no, que habrá llegado a él "por reparto aleatorio". "No quiero ni pensarlo (que hubiera una premeditación para que le tocara ese recurso a este juez en concreto). Sería una irregularidad absoluta y no creo que eso haya podido suceder", ha contestado a los periodistas.