Carmena no habla sobre el domingo porque no es ni "pitonisa" ni "comentarista política"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no ha querido dar su opinión sobre lo que puede ocurrir el domingo en Cataluña porque no es ni "pitonisa" ni "comentarista política", ha declarado al ser preguntada por la prensa.

"Uno de los inconvenientes que tengo yo para la prensa es que sólo me gusta hablar de lo municipal. Y ya muchísimo menos hacer de pitonisa. No es mi tema, yo no soy comentarista política. Esa pregunta no es para mí", ha contestado tras entregar los premios del primer concurso infantil de poesía Gloria Fuertes.