Carmena dice que es "doloroso ver que hay dinero que no se puede gastar en cosas que hacen falta"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha manifestado este miércoles que es "doloroso ver que hay dinero que no se puede gastar en cosas que hacen falta" y ha defendido destinar "cada euro que ingresa el Ayuntamiento a mejorar la vida de los madrileños".

Carmena ha asegurado que en el Gobierno municipal no se sienten solos. "¿Cómo se va a sentir sola Madrid? Madrid no es una cosa cualquiera", ha destacado tras poner el acento en la importancia de que llegue a la calle el debate sobre los presupuestos porque es dinero de todos.

"Es sorprendente que haya una interpretación que no es lógica, que no se acopla a las necesidades de las políticas públicas de la ciudad", ha añadido para remarcar, a continuación, que la regla de gasto "no es una ley sino una instrucción".