Carmena defiende los "roces" en su equipo porque "cuando todo es 'sí, señor' no hay libertad"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha defendido en un desayuno informativo con la prensa la existencia de "roces" en su equipo de concejales porque "cuando todo es 'sí, señor' no hay libertad".

Carmena ha apuntado que para que una gestión funcione bien, el equipo tiene que "remar en la misma dirección", lo que no quita que se produzcan "enfrentamientos personales" y "roces", algo "llamativo pero humano". Los "roces son necesarios y cuando no hay es que no hay libertad, cuando todo es 'sí, señor' es que no hay libertad", ha apostillado.