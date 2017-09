Carmena reitera, a tres días de que declaren, que Sánchez Mato y Mayer "no están imputados"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha reiterado este viernes que los ediles Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, que declaran este lunes acusados de malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario tras denunciar ante la Fiscalía el convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Mutua Madrid Open, "no están imputados".

"No hay nada más que seguir un poco el procedimiento judicial para saber que esos compañeros no están imputados. No tengo más que decir", ha expresado la regidora durante su visita a la Escuela Infantil 'La Patria Chica'.