Carmena insiste en que "no hay imputación" de Mayer y Sánchez Mato y el PP en los ceses por "dignidad política"

"No hay imputación y lo sabéis. Además lo reconocéis en conversaciones privadas", espeta a la bancada popular

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha insistido este lunes en la comisión de Cultura y Deporte en que "no hay imputación" de los delegados Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, quienes declararán esta mañana en el Juzgado de Instrucción número 21, acusados de presunto delitos societarios, prevaricación y malversación, mientras que la concejala del PP Isabel Rosell ha reiterado que la regidora debería cesar a estos dos ediles "por dignidad política".

Carmena, a quien le ha sorprendido que esta pregunta haya sido admitida en la comisión --presidida por el popular Pedro Corral-- porque es "absurdo" volver a tratar asuntos ya debatidos, ha arremetido contra el "desconocimiento jurídico" de la popular. "No hay imputación y lo sabéis. Además lo reconocéis en conversaciones privadas", ha lanzado, después de añadir que el argumento de Rosell se ha limitado a hacer una recopilación de los ataques habituales del PP. "No hay base ninguna, no hay imputación", ha reiterado.