Cargos del PDeCAT, parlamentarios y concejales acompañarán a Bel hasta las puertas de la Fiscalía

La comitiva llegará a pie a la sede de la Fiscalía General desde el centro cultural catalán Blanquerna

Bel, que es aforado ante el Supremo dada su condición de parlamentario en el Congreso, había solicitado el retraso en su citación al coincidir la fijada inicialmente a las 12.00 horas de este lunes con la asistencia de su letrado a un juicio señalado con anterioridad, por lo que no podría acompañarle.

En un mensaje en la red social Twitter, Bel señaló expresamente: "Como alcalde de Tortosa he firmado el decreto de apoyo al referéndum del 1-O convocado por el presidente Carles Puigdemont y su Gobierno".

NO CREE QUE HAYA DELINQUIDO

En declaraciones en el Congreso , Bel manifestó el pasado miércoles que comparecerá pero no quiso adelantar el contenido de su declaración. Días atrás, nada más conocer la citación de la Fiscalía, declaró a Europa Press exigiría al fiscal del Supremo que le explicase "en qué ha delinquido" para haber sido citado en calidad de investigado.

El resto de los oficios reproducía lo señalado en relación con otros alcaldes no aforados, aunque en el caso de estos últimos advertía expresamente de que en el caso de que no comparezcan cuando sean citados por los fiscales territoriales se ordenaría a los Mossos que lleven a cabo su detención.

El oficio relativo a Bel no advertía de su dada su condición de aforado, ya que no se le puede obligar si no es mediante un suplicatorio a las Cortes.