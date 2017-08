Detenido un español en Róterdam al volante de una furgoneta con bombonas de gas

Las autoridades holandesas han cancelado un concierto previsto para este miércoles en una sala de Rotérdam después de que la Policía española alertase de una "amenaza terrorista", según el alcalde, Ahmed Aboutaleb, que ha confirmado el hallazgo de un minibús con matrículas de España y bombonas de gas en su interior.

El alcalde de Róterdam, Ahmed Aboutaleb, ha explicado en una comparecencia ante los medios que el chivatazo procedió de las fuerzas de seguridad de España y era lo suficientemente serio como para no correr ningún riesgo . Según este aviso, se podía producir un atentado durante el concierto.

Bestuurder Spaanse busje #Mijnsherenlaan is aangehouden en overgebracht naar politiebureau. Hij wordt gehoord.

El grupo Allah-las reveló en una entrevista concedida a 'The Guardian' en agosto de 2016 que habitualmente recibían correos electrónicos de personas musulmanas que decían sentirse "ofendidas" por el nombre , pero el cantante, Miles Michaud, alegó que lo habían elegido simplemente porque "sonaba a sagrado", inspirados por la banda escocesa The Jesus and Mary Chain.