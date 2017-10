Campuzano admite que "no tenían ni idea" de que Puigdemont viajara a Bélgica y lo atribuye a una "situación excepcional"

No ve contradictorio seguir cobrando del Congreso y dice que ahora lo que toca es "defender el autogobierno" en el Parlamento nacional

Campuzano insiste en que no tenían "ni idea" de la decisión del expresidente catalán. "Fue una decisión del presidente Puigdemont que debe ubicarse en la situación tan excepcional que se esta viviendo desde hace unas cuantas semanas", ha recalcado tras insistir en que no sabe a qué ha ido en concreto. No obstante, admite: "turismo juraría que no lo es".