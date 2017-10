Caballero apoya la propuesta de Rubalcaba de reformar Constitución y pacto territorial, y pide "liderazgo político"

Llama al "diálogo entre las fuerzas constitucionales" y "con los que quieran buscar soluciones"

En una rueda de prensa, Abel Caballero ha puesto en valor la "propuesta concreta" realizada por Pérez Rubalcaba, que supondría "reformar la Constitución y permitir una reubicación de las Comunidades Autónomas, en la que todos veamos mejor reflejada la forma de España". A su juicio, este planteamiento no deja de reflejar "el acuerdo de Granada", que planteaba la reforma hacia el federalismo.

"Porque decir vamos a dialogar pero de entrada me tiene que dar todo esto, y hablar solo de referéndum y de la separación de Cataluña, eso no es diálogo", ha recalcado el presidente de la FEMP, y ha añadido: "Lo que vimos de Puigdemont no fue diálogo, sino dinamitar cualquier posibilidad de diálogo, con sus acciones en el Parlament y con la pantomima del 1 de octubre".