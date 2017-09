La CUP: "El 1-O vamos a votar, aunque encarcelen a Puigdemont y a los 72 diputados"

Afirma que está "todo calculado para que se abran los colegios"

La representante de la Ejecutiva de la CUP ha manifestado que el referéndum se va a celebrar "sí o sí", y ha destacado que el Estado español "no tiene posibilidades de frenar el referéndum". "Pueden traer a toda la Policía a Cataluña. No lo van a poder parar, lo saben, lo tienen muy claro y, por eso, actúan estas semanas como actúan. Nosotros vamos a votar, lo tenemos muy claro. El 1 de octubre va a haber urnas en Cataluña. Ya pueden buscarlas donde quieran, las urnas van a estar en los colegios, y lo saben", ha añadido.

"Y, cuando esa asamblea constituyente se haya formado y se haya redactado esa Constitución catalana, se va a refrendar en el pueblo de Cataluña y, una vez que tengamos la Constitución catalana, vamos a hacer las primeras elecciones de la República. Vamos a vivir como un país normal, que es lo que queremos, y no vivir en este estado demofóbico que yo creo que, a quien no tenía ganas de votar que sí, esta semana le han dado más ganas que nunca de hacerlo. Esto en la calle lo sentimos", ha añadido.

Por ello, la representante de la CUP ha felicitado al Estado y le ha dado "las gracias" porque "lo está haciendo muy bien". "Si ya preveíamos una participación alta, después de lo de la semana pasada creemos que va a haber colas infinitas en los colegios electorales y mucha gente que no tenía pensado, seguramente, votará que sí porque el Estado le ofrece represión, represión y más represión, e imágenes que recuerdan a una España que muchos de ellos habrán vivido y que no quieren volver a ver", ha indicado.

"No tenemos ninguna duda de que la gente va a estar haciendo cola desde los días antes que haga falta para garantizar que las puertas están abiertas el 1 de octubre, que las urnas están colocadas y que todo el mundo tenga sus papeletas para echarlas dentro", ha añadido.

La dirigente de la CUP ha reconocido que la semana en la que se aprobaron las leyes de desconexión en el Parlament, que la oposición calificó de "cacicada", se "debilitó un poco el relato catalán, pero lo que la última semana" ha hecho que las cabeceras de la prensa internacional "no compren el relato del Estado porque no entienden el inmovilismo ante un problema que es político y no judicial". "Las aberraciones jurídicas está petando por todos los sitios", ha apuntado.