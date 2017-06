Su campaña por el 'sí' en el referéndum empezará el jueves 22 en Sant Andreu

En rueda de prensa, ha emplazado a todas las fuerzas políticas democráticas a tomar partido para "que no sean ambiguas, porque no defender el referéndum es ponerse al lado del régimen del 78, el búnker, el PP y el TC".

Los 'comuns' "deben defenderlo. No es momento ni para cinismo ni ambigüedades ni falsas neutralidades ni tacticismos calculados", ha insistido Gibert, hablando en nombre de los 'cupaires' tras una reunión extraordinaria de su Consell Polític y de su Grup d'Acció Parlamentària para valorar el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum.

La CUP ha valorado el anuncio de la fecha y la pregunta como "un horizonte de no retorno", y ha celebrado que sea una formulación de respuesta binaria y que permite a los ciudadanos que puedan tutelarse decidiendo su futuro.

Ahora, los 'cupaires' piden determinación y transparencia al Govern para ejecutar un compromiso que debe ser irrenunciable: "No contemplamos otro escenario que no sea celebrarlo y aplicar los resultados".

NO SERÁ OTRO 9N

Los anticapitalistas confían en que el 1 de octubre no se convierta "en otro 9N, porque los resultados se aplicarán", como se ha comprometido el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por lo que no contemplan otro escenario que no sea dar validez a la votación.