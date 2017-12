La CUP afirma que la unilateralidad es la "opción pragmática" para la república

Su lema de campaña apela a estar "en pie" por la república y los derechos sociales

El candidato de la CUP-Crida Constituent, Carles Riera, ha defendido este lunes que la opción de la unilateralidad para construir la república catalana es la "opción pragmática", y ha advertido de que no irá al Parlament a gestionar el autonomismo.

Riera ha afirmado que "el régimen del 78" no permitirá una reforma de la Constitución o un referéndum pactado, por lo que considera que, con el máximo realismo y pragmatismo, la unilateralidad es la única vía posible para materializar la república.

NO APOYARÁN EL AUTONOMISMO

El programa electoral de la CUP plantea, en caso de derrota de los planteamientos republicanos o de que los otros partidos independentistas no prioricen materializar la república, abogar por una táctica de "no colaboración, a través de la no asistencia a plenos o el voto de bloqueo", al entender que se habrá ignorado el mandato del 1-O.