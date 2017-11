La CUP advierte a ERC y a JuntsxCat que no renunciará a "la vía unilateral"

Creen que la república "está proclamada, falta implementarla" y piden concretarlo en los programas

"La CUP no va a renunciar a la vía unilateral porque sería como renunciar a nuestros postulados. Si cuando te amenazan no haces nada, el mensaje que estás dando es que si te amenazan vas a dejar de moverte y casi de existir. No vamos a renunciar, no a lo que somos, sino tampoco a lo que pensamos", ha expuesto.