CCOO de Madrid denuncia nuevas amenazas a sus representantes sindicales en el polémico chat, que sigue activo

El sindicato se personará como acusación particular en la causa ya abierta en el Juzgado

Según ha explicado Herrero, alguien de ese chat, que continúa abierto pese a todo lo ocurrido, pidió saber su nombre porque estaba saliendo en la televisión y luego alguien volcó la lista electoral con la que se presentó el sindicato. "Es inaceptable que los representantes que tanto hemos luchado por la democracia algunos pretendan callarnos. Se pretende generar un marco, amparado por los silencios, que quieren crear un clima de traidores y que se nos señalicen en los centros de trabajo. Son minoritarias porque no están teniendo eco en la mayoría de la plantilla, que no está aceptando que nos llamen traidores a los que decimos que no se puede amenazar y loar a Hitler", ha dicho.