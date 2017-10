CCOO de Cataluña dice que no hará llamamientos a la "desobediencia laboral" de los funcionarios por el 155

El secretario general de CCOO de Cataluña, Javier Pachecho, ha rechazado que la central vaya a realizar llamamientos a la "desobediencia laboral" de los funcionarios por la aplicación de las medidas del artículo 155 de la Constitución, aunque ha reconocido que en el caso de que se produjeran despidos se contemplaría una jornada de huelga como la del pasado 3 de octubre.

Cuestionado por el hecho de que una aplicación del artículo 155 de la Constitución pudiera traer consigo despidos de funcionarios eventuales y sanciones a quienes no cumplan las instrucciones dadas por el Gobierno español, Pachecho ha indicado que si se diera así "tendríamos que empezar a abrir un proceso de movilizaciones importante".

"El habilitar el 155 no significa que se tengan que dejar de cumplir con los servicios públicos. Los trabajadores eventuales que tenemos en la función pública no están por un capricho de nadie sino porque desarrollan una función concreta. Hay que exigir al gobierno del PP que busque cauces de diálogo y que si arremete con la intervención debe cumplir con las exigencias que tiene la ciudadanía y prestar todos los servicios. Se trata de buscar el sentido común", ha valorado.

No obstante, ha advertido de que CCOO no va a hacer un llamamiento a la "desobediencia laboral", ya que la respuesta debe encontrar cauces "cordiales para buscar soluciones políticas". "No nos interesa un modelo de intervención durante meses sino soluciones rápidas y recuperar la normalidad democrática", ha indicado.