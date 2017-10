Las CCAA avisan a Cataluña, desde la UE, que "las soluciones políticas deben buscarse dentro de la ley" y piden diálogo

Las comunidades autónomas españolas han avisado este martes al Gobierno de la Generalitat que "las soluciones políticas deben buscarse dentro de la ley", sin "atajos en la democracia" y han apelado al diálogo para resolver la crisis catalana.

Y aunque ha dejado claro que la violencia "nunca" es una solución a los problemas, el presidente valenciano ha dejado claro que el referéndum del 1-0 "no era legal", "no contó con las mínimas garantías". "No fue válido porque no existió como tal", ha avisado, al tiempo que ha avisado el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, que "cualquier decisión que se tome no será válida si está referida a una ley que surge de la ilegalidad".