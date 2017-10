CC: "Si la Constitución tiene que abrirse para dar una solución a este problema, pues que se abra"

Coalición Canaria (CC) ha afirmado que si la solución a la situación de Cataluña pasa por una reforma constitucional para que esté cómoda dentro de España, la Constitución tendría que "abrirse" para adecuarse a los nuevos tiempos y tendría que hacerlo de una forma satisfactoria para los catalanes y para el resto de españoles.

"Reiteramos nuestro compromiso en favor del diálogo y seguimos pensando que en política no hay ningún problema que no se pueda solucionar sentándose en una mesa a hablar. Antes o después tendrá que llegar una fórmula que permita que las partes se sienten en una mesa y nosotros vamos a estar al lado de las soluciones, al lado de la coherencia y, por supuesto, acudiendo a las instancias donde podamos echar una mano en los asuntos importantes", expuso.

Cuestionada sobre si este diálogo que CC reclama precisa de otros interlocutores que no fueran Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, González Taño entendió que más allá de las personas, están los problemas. "Los políticos --aseveró-- no podemos ser un problema. En algún momento tendrán que pensar que habrá que sentarse porque no hay otra solución. Está clarísimo".