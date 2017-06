El alcalde de Burjassot, Rafael García, quiere disputar la secretaría general del PSPV al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y así se lo ha transmitido a la nueva dirección del partido, según informaron a Europa Press fuentes socialistas.

Por ello, Rafael García tendrá que tomar la decisión final sobre presentarse o no a esta competición en las próximas horas. No obstante, él ya ha manifestado a la nueva dirección socialista que tiene ganas y quiere hacerlo y ésta no le va a impedir que lo haga si esa es su voluntad. De hecho, desde la dirección del partido se asegura que todos los militantes que quieran presentarse a unas primarias tienen todo el derecho de hacerlo.