Bruselas se prepara para la llegada de al menos 10.000 manifestantes por la independencia de Cataluña el 7-D

Bruselas se prepara para la llegada de al menos 10.000 personas para participar en la manifestación a favor de la independencia de Cataluña que ANC y Òmnium Cultural han convocado el próximo 7 de diciembre bajo el lema "Europa, despierta, ayuda a Cataluña".

Una vez que la Policía haya concluido su informe lo someterá al alcalde de la ciudad para que confirme o no la manifestación, un permiso oficial que aún no se ha producido, pero para el que la portavoz policial aclara que es habitual seguir este procedimiento y que no debe afectar al desarrollo de la marcha.