Bruselas dice que su posición sobre Cataluña no ha cambiado y es conocida desde los tiempos de la Comisión Prodi

La Comisión Europea ha recordado este miércoles que su posición sobre el secesionismo en Cataluña no ha cambiado y es conocida desde la época en que el organismo estaba presidido por el italiano Romano Prodi, es decir, desde 2004.

Así lo ha dicho el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, en una rueda de prensa en la que se le ha preguntado por las razones que llevan a Bruselas a intervenir ante cuestiones constitucionales en Polonia, por sus reformas contra el Estado de Derecho, pero a no hacerlo en el caso de España.

Schinas ha replicado que no ve posible comparar los dos casos, que la posición de Bruselas sobre Cataluña es "bien conocida desde el mandato del anterior presidente de la Comisión (Romano) Prodi y reiterada por tres Comisiones sucesivas" y que otra cosa son las competencias sobre el Estado de Derecho, "un asunto totalmente diferente" en el que Bruselas trabaja "intensamente".

Al portavoz se le ha preguntado por el caso de Polonia después de haber dejado claro que la UE no prevé tener ningún papel en Cataluña. En concreto, preguntado si la UE podría desempeñar un papel para impulsar una negociación que resuelva la situación, su respuesta ha sido: "Nuestra posición es bien conocida, no ha cambiado, no tenemos posición, comentario u opinión sobre cuestiones que pertenecen al orden constitucional de nuestros Estados miembros".