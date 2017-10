Bruselas no se mueve y pide diálogo "pronto" a Madrid y Barcelona dentro del marco constitucional

La Comisión Europea ha insistido este viernes en que su posición de defensa del Estado de derecho en España frente al desafío de independencia en Cataluña no ha cambiado en los últimos días, al tiempo que ha confiado en que las partes emprendan "pronto" un diálogo dentro del marco constitucional que permita una solución a la crisis.

"Entiendo el interés, pero no voy a ofrecer comentarios sobre cada cosa que ocurre en España, ni sobre escenarios hipotéticos. Nuestra posición está clara y no me voy a mover de ahí", ha declarado en una rueda de prensa en Bruselas uno de los portavoces del Ejecutivo comunitario, Alexander Winterstein.