Bruselas dice que el cierre de webs del 1-O se producen por orden judicial y dentro del marco constitucional

La Comisión Europea ha advertido este martes de que no tiene "nada que decir" sobre el cierre de páginas web relacionadas con el referéndum del 1 de octubre en Cataluña porque son actuaciones realizadas por orden judicial y dentro del marco constitucional español.

También ha indicado que Bruselas "no improvisa" sus posiciones, en referencia a que no ha variado la línea desde 2004, cuando el entonces presidente del Ejecutivo comunitario, Romano Prodi, dijo --y así lo han mantenido sus sucesores-- que un territorio que se independice de un Estado miembro quedaría automáticamente fuera de la UE.

"Sé que no soy la primera comisaria a la que se hace esta pregunta. Me mantendré coherente con nuestra respuesta: no es competencia de la Comisión inmiscuirse en asuntos internos. Seguimos lo que pasa pero en este momento no tenemos comentarios que hacer", ha asegurado en una rueda de prensa.