Bosch (ERC) vería una "contradicción" que BComú no rompiera con el PSC después del 155

Lamenta que Forcadell sea procesada por permitir debatir en el Parlament

El líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, ha afirmado que vería una "contradicción" que las bases de BComú no votaran a favor de romper el pacto de Gobierno con el PSC en la consulta que celebra la formación después que los socialistas apoyaran la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya.

En una rueda de prensa este viernes, Bosch ha insistido en que un partido que ha apoyado la aplicación del artículo 155 y ha votado a favor de que las empresas puedan de cambiar fácilmente su sede social "no puede estar en el Gobierno" de la capital catalana.

Asimismo, ha afirmado que ERC no está en negociaciones con BComú para entrar en el Gobierno municipal, aunque no ha descartado reunirse con el partido de Ada Colau si se produce la ruptura con el PSC: "Pediremos una reunión para ver si hay posibles vías de entendimiento".

"La decisión no es tan bestia ni negativa como en casos recientes, pero la esencia es que se están generando presos políticos", y ha subrayado que no puede ser que, dependiendo del tema de debate, se permita o no hablar en el Parlament, según él.