Borrell cree que si cada comunidad gestionase sus impuestos sería "un desastre" para la eficacia

En un discurso antes de la propuesta de Iceta, avisó de que si esto se concediese a Cataluña pronto lo pedirían otras como Andalucía

El exministro y miembro del PSC estaba explicando al auditorio el sistema de Concierto que rige en el País Vasco, según el cual son las Haciendas Forales las que recaudan los impuestos, y se mostró rotundo al expresar su opinión: "A mí personalmente, como fiscalista, no me parece una solución inteligente sino muy ineficiente".

A su modo de ver, "una cosa buena de España es que hay algunas cosas que no están divididas en trozos", pero admite que es posible imaginar que la gestión tributaria se divida en 17 "trocitos". Bien calculado, el sistema "no tiene por qué ser un privilegio" pero, desde el punto de vista de la eficacia, él cree que sería un "desastre".

No obstante, recordó que el Concierto está constitucionalizado; no así el Cupo, que es el importe que el País Vasco paga al Estado de esos impuestos por las competencias que no ejerce y como aportación a la solidaridad. La Constitución, puntualizó, solo dice se fijará un cupo que no implicará privilegios, de manera que "en teoría el sistema no implica privilegios".