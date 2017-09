Borrell afirma que el artículo 155 de la Constitución "tampoco es la bomba atómica"

El exministro ministro socialista y expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell ha asegurado este martes en Bruselas que el artículo 155 de la Constitución española "tampoco es la bomba atómica", al mismo tiempo que ha criticado el "golpe de Estado" que ha tenido lugar en Cataluña tras haberse violado tanto la legislación española como la catalana.

"Pues la verdad es que no lo sé, pero el artículo 155 tampoco es la bomba atómica. Es una cosa que está en la Constitución, está también en la Constitución alemana y prevé únicamente que en el caso de que un gobierno no cumpla con la legalidad, el Gobierno central pueda intervenir para hacerla cumplir", ha asegurado en declaraciones a los medios tras ser preguntado si debe activarse dicho artículo.

"Es el paso de una legalidad a otra de una manera no violenta, pero los golpes de Estado no tienen por qué ser violentos, basta con que se anule arbitrariamente una legalidad para imponer otra", ha remarcado.

Por otro lado, Borrell ha asegurado que los gobiernos de España "no han estado a la altura del reto que significaba el desafío independentista catalán". "Está claro que este Gobierno en particular tampoco, pero tampoco los otros se han tomado suficientemente en serio lo que esto representaba", ha dicho.

"El gobierno español no ha sido capaz de hacerlo, no ha podido, no ha querido y ahora se encuentra en una situación ciertamente complicada en la que no le queda más remedio que exigir el cumplimiento de la legalidad, de lo contrario no sería un Estado", ha afirmado.