Borrell contra Junqueras: una persona con una mínima honestidad intelectual por apelar al derecho internacional

No descarta un "torbellino económico-financiero" tras el referéndum

Para Borrell, ni Cataluña es una colonia de España ni está ocupada ni invadida militarmente ni hay una violación sistemática y permanente de los derechos humanos: "No somos Kosovo ni Lituania ni la India".

También ha asegurado que Cataluña no será independiente porque "ningún Estado dejará que se ampute el 20% de su PIB violando su orden constitucional, ni ningún otro Estado lo reconocerá y apoyará", pero sí ha alertado de que puede haber una confusión en que algunos proclamen la independencia, los demás no lo reconozcan y se derive en lo que ha denominado un torbellino económico-financiero.

Según Borrell, hay que prepararse para que, si el Gobierno no impide que se vote el 1-O y gana el 'sí', al día siguiente el Parlament declare la independencia y se deba aplicar entonces el artículo 155 de la Constitución para disolver la cámara y suspender la autonomía.

A su juicio, todos los gobiernos centrales han gestionado "de forma catastrófica" todo lo relacionado con el proceso soberanista, y ha lamentado que el Gobierno central no le alarme lo que ocurre en Cataluña y no tenga una oficina de información que actúe y explique su punto de vista las 24 horas del día.

"No me siento respetado por los independentistas, y empiezo a tener la tentación de no respetarles tampoco. La falta de 'fair play' induce a tener una respuesta del mismo tipo", ha añadido.