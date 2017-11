Borrell cree que el hecho de que Forcadell abjure de la independencia habrá provocado "entusiasmo" entre quien la creyó

Considera "bueno" que "cuantos menos responsables políticos estén en prisión preventiva, mejor" de cara a las elecciones en Cataluña

El ex ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente de España y ex presidente del Parlamento Europeo Josep Borrell, ha considerado que el hecho de que la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, haya "tenido que abjurar" de la vía unilateral de independencia "habrá provocado mucho entusiasmo entre la gente que se lo creyó, sin duda".

Al ser preguntado por el "cambio de actitud" de Forcadell en su declaración ante el Tribunal Supremo al renunciar a la unilateralidad con la que se declaró la independencia de Cataluña, Borrell ha reconocido que "no sabemos" lo que la presidenta del Parlament de Cataluña "va a hacer" sino "lo que ha dicho".

Al ser preguntado a este respecto, Borrell ha señalado que él tiene la costumbre de "no comentar" las decisiones de los jueces. "Todo se puede comentar, pero yo creo que los jueces tienen que hacer su trabajo sin presiones", según el ex ministro, quien ha afirmado que no le gusta que haya "manifestaciones delante de los tribunales ni que se insulte o se descalifique a los jueces que toman una decisión u otra".