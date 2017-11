Borrell apuesta por no "cerrar ninguna puerta" con Cs, y recuerda que Iceta no pactará con independentistas

El expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell ha apostado este miércoles por esperar al 21 de diciembre para "ver qué dicen los electores" catalanes y posteriormente abordar posibles pactos con fuerzas como Ciudadanos, para lo cual se ha remitido a la posición del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en el sentido de que "no hay que cerrar ninguna puerta a nada" excepto a "pactar con los independentistas".

En la crisis política catalana, según Josep Borrell, "la Unión Europea ha hecho lo que tenía que hacer", advirtiendo "desde el principio" que la adhesión de un nuevo estado requiere de la unanimidad de los miembros, que no iba a "mediar en un asunto interno de España" y que no se puede "romper el orden constitucional" de un país.

"Lo han dicho de todas las maneras posibles e imaginables, pero quien no quiere oír, no se entera", ha remachado Borrell, que ha subrayado que a España le ha faltado "relato" para que no se oyera "solamente" la voz de los independentistas, frente a "más de la mitad de la población que no lo es", a la que ha animado a dejar "sentir su voz" el próximo 21-D.