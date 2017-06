Reitera que protegerán a los trabajadores públicos y acusa a Cs de "sembrar el miedo"

La consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, ha asegurado que la responsabilidad del proceso hacia el referéndum del 1 de octubre recaerá sobre los políticos como ya pasó en el 9N, y no sobre los trabajadores públicos.

En una interpelación del diputado de Cs en el Parlament Carlos Carrizosa, ha recordado que por el 9N se ha condenado al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega, pero no a trabajadores públicos: "A la hora de la verdad, quien está en situación de imputación, querellas o han sido condenados, son los políticos. Solo los políticos. Es una realidad que no puede desmentir".

La consellera también ha aprovechado para cargar contra la decisión de la Fiscalía de ampliar la querella contra su persona por la compra de urnas, utilizando como agravante su asistencia a la manifestación del domingo convocada por la ANC, Òmnium Cultural y AMI en Barcelona: "Me hace recordar la época en que era pequeña y en mi casa me decían que no dijera que mi padre había ido la noche anterior a ciertas reuniones".