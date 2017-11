Borbolla llama "cerdos" a los independentistas por dejar "indefensos" a ciudadanos decentes "violando las normas"

Dispuesto a ir a Cataluña a demostrar que lo "que le enseñan en los libros es mentira"

En este sentido, ha asegurado que tiene la sensación de que los dirigentes independentistas han actuado como "niñatos" montando "un follón jugando a las casitas con España" cuando "todo esto es mucho más serio". A su juicio, "esta cuadrilla de responsables públicos catalanes han malversado las instituciones, son conspiradores de sala de estar que han pensado que con los medios de comunicación, las redes sociales, tres o cuatro influencias y la ayudita de alguna superpotencia por ahí escondida, podían cambiar las cosas, pero no han tenido en cuenta que se enfrentaban al Estado".

Borbolla se ha mostrado incluso dispuesto a desplazarse a Cataluña a explicar "la realidad española a todos los catalanes que me pongan por delante" y a demostrarles que "todo lo que le han enseñado en los libros es mentira". "Ellos tienen a su favor los sentimientos, la prisa, la precipitación de los acontecimientos, las mentiras, la falsificación de la historia y la violación de la legalidad, pero nosotros tenemos de nuestro lado la razón, la verdad histórica, la España constitucional, la democracia, la sociedad internacional, la mayoría de los españoles, Europa, los mercados y la realidad económica, además de tiempo", ha resumido.

"NO ACEPTAR QUE LA VIOLACIÓN DE LA DEMOCRACIA TENGA RECOMPENSA"

En su opinión, la salida a la situación actual en Cataluña necesita en primer lugar "tiempo porque está la cosa muy enconada y se ha ido demasiado lejos" y en ningún caso "se puede empezar desde los sentimientos, las mentiras, las emociones, los insultos y la ruptura, sino desde el consenso mínimo sobre un terreno de juego". "Lo contrario no lo podemos aceptar, por qué tenemos que aceptar que la violación de la decencia y de la democracia tenga recompensa", se ha preguntado.

Sobre la posición del PSOE, Borbolla ha apreciado que "al final" haya "valorado razonablemente las cosas" y haya reconocido que "no estamos ante un juego táctico, a corto plazo, sino que se está jugando el país y la Constitución", aunque ha lamentado que "el 'no es no' haya pasado a la historia tarde" porque, en su opinión, se podría haber llegado "a algún tipo de acuerdo sobre reforma del Estado" con PP y Ciudadanos en diciembre de 2015 "y ahora dos años después la cosa está mucho más difícil y enconada y la sociedad española mucho más dividida".