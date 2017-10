De la Borbolla, "reconfortado" con la reacción de Sánchez y la "sintonía constitucionalista" entre PP, PSOE y Cs

El expresidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla se ha mostrado este miércoles "reconfortado" con la reacción del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en relación a la situación actual en Cataluña y la "sintonía constitucionalista" que se ha producido entre PP, PSOE, Cs y otras fuerzas políticas.

Tras asegurar que no cree que haya un nuevo modelo territorial con concesiones a Cataluña porque dicho modelo "tiene que ser aprobado por todos los españoles", el exdirigente socialista ha defendido que no se pueden dar pactos por debajo de la mesa, ni acuerdos bilaterales".

No obstante, ha advertido de que no es el momento de plantear dicha cuestión sino de "que se retorne o no al orden constitucional". "Si no se hace voluntariamente, pues el Estado actuará", ha señalado De la Borbolla quien ha asegurado que el Parlament de Cataluña ha sido "anulado de facto por decisiones autoritarias y totalitarias".